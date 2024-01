Mittwochshandel in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Kursentwicklung

Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0,01 Prozent fester bei 7.427,03 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,312 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,022 Prozent höher bei 7.428,26 Punkten, nach 7.426,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.409,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.454,32 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,281 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7.526,55 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, stand der CAC 40 bei 7.162,43 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Wert von 6.869,14 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 9.140 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 345,242 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 2,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net