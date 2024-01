DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Gehacktes X-Konto der SEC sorgt für Ausschläge beim Bitcoin -- Redcare Pharmacy steigert Umsatz -- Novartis, Boeing, Alphabet im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch etwas tiefer eröffnen. Der DAX wird gut eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG 0,3 Prozent tiefer bei 16.630 Punkten taxiert. Der TecDAX dürfte ebenfalls mit einem kleinen Minus beginnen. Die deutschen Anleger üben sich am Mittwoch in Zurückhaltung. Die Kurskonsolidierung setzt sich in Frankfurt fort, das Dezember-Rekordhoch bei 17.003 Punkten bleibt aber weiterhin in greifbarer Nähe. Die US-Verbraucherpreise, die am Donnerstag veröffentlicht werden, werfen bereits ihre Schatten voraus. Anleger erhoffen sich durch die Inflationsdaten neue Impulse hinsichtlich der Fed-Zinspolitik. Börsianer hoffen, dass die US-Notenbank schon in den kommenden Monaten die erste Zinssenkung verkündet, was Aktien Auftrieb verleihen dürfte. Experten warnen allerdings vermehrt vor zu frühzeitigen Zinssenkungserwartungen.





Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch vor Börseneröffnung moderat im Minus. Der EURO STOXX 50 steht somit vor einem etwas leichteren Start. Die europäischen Anleger halten sich am Mittwoch zurück. Neben den US-Inflationsdaten am Donnerstag nimmt auch die Spannung vor der am Freitag mit den US-Großbanken traditionell eingeläuteten Berichtssaison zu. Die Marktteilnehmer werden mit Argusaugen beobachten, wie sich die allgemeine Konjunkturschwäche konkret auf die einzelnen Unternehmen ausgewirkt hat.





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones Index sackte um 0,42 Prozent auf 37.525,16 Punkte ab. Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende leichte 0,09 Prozent höher bei 14.857,71 Zählern. Am Markt werde zwischen Optimismus in Bezug auf KI und die von den Kongressmitgliedern erzielte Grundsatzeinigung über die US-Ausgaben und der Sorge, dass die Notenbank es mit einer Zinssenkung nicht eilig haben könnte, abgewogen. Derweil warten Anleger weiter gespannt auf wichtige Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden und agierten daher lieber vorsichtig.