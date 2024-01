JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Symrise-Aktie

Einstufung im Blick

Die Symrise-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" belassen. In der europäischen Konsumgüterbranche mit Nahrungs- und Getränkekonzernen sowie Herstellern von Haushalts- und Körperpflegeprodukten dürften sich die Volumina im vierten Quartal allmählich erholt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hinsichtlich der Ausblicke auf 2024 sollte aber Vorsicht geboten sein. Beim Aromenhersteller Symrise könnten die Kurs-Chancen bis zu den Jahreszahlen im März begrenzt sein./ajx/edh





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:06 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 96,58 EUR. Bisher wurden heute 78.430 Symrise-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 3,1 Prozent zurück.

