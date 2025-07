Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 87,96 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 87,96 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 87,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.499 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,32 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,29 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Symrise die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

