Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich etwas leichter

Der DAX wird gut eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG 0,3 Prozent tiefer bei 16.630 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 steigt in Tokio zeitweise 2,11 Prozent auf 34.476,26 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite hingegen stellenweise 0,44 Prozent auf 2.880,66 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich unterdessen 0,71 Prozent niedriger bei 16.074,95 Stellen.

3. Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF: Gehacktes X-Konto der SEC sorgt für Ausschläge beim Bitcoin-Kurs

Widersprüchliche Mitteilungen zur Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) haben am Dienstagabend die Kryptobranche in Aufruhr versetzt. Zur Nachricht

4. ENCAVIS kaufte sechs weitere Windparks

ENCAVIS hat 2023 weitere sechs Windparks erworben und plant im laufenden Jahr den Zukauf weiterer Solarparks. Zur Nachricht

5. Redcare Pharmacy verbucht deutliches Umsatzwachstum - Oberes Ende der Zielspanne erreicht

Redcare Pharmacy hat im Schlussquartal den Umsatz deutlich prozentual zweistellig gesteigert und im Gesamtjahr das obere Ende der Zielspanne erreicht. Zur Nachricht

6. Boeing-CEO kündigt Aufklärung nach Beinahe-Unfall an

Nach dem Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine, bei der im Flug ein Rumpfteil herausbrach, hat Konzernchef Dave Calhoun einen Fehler des Flugzeugbauers eingeräumt und Aufklärung versprochen. Zur Nachricht

7. Google Chrome künftig auch im Auto

Google lässt seinen Webbrowser Chrome künftig auch auf dem Infotainment-Bildschirm im Auto nutzen. Zur Nachricht

8. Novartis-Chef setzt bei Übernahmen auf ergänzende Akquisitionen

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis setzt laut Vorstandschef Vasant Narasimhan bei seiner Übernahmestrategie in erster Linie auf "ergänzende Akquisitionen". Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise legen am Mittwochmorgen leicht zu. Ein Barrel WTI-Rohöl kostete zuletzt 72,52 US-Dollar (plus 0,39 Prozent), ein Barrel Brent-Rohöl 77,82 US-Dollar (plus 0,30 Prozent).

10. Euro stabil

Der Euro notiert am Mittwochmorgen zeitweise bei 1,0930 US-Dollar und damit quasi unverändert.