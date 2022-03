Savage X Fenty-Aktie: Rihanna plant Börsengang für ihre Unterwäschemarke

Aktien in diesem Artikel Aktien in diesem Artikel anzeigen

• Unternehmen könnte mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet werden

• Diversität als Geschäftsmodell



3-Milliarden-Dollar-Bewertung

Demnach könnte die Lingerie-Linie im Rahmen des IPO mit drei Milliarden US-Dollar oder mehr bewertet werden, so das Portal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Konkret soll das Unternehmen bereits Wall Street-Größen wie Goldman Sachs und Morgan Stanley ins Boot geholt haben, um einen möglichen Börsengang auszuloten. Sollten die Pläne umgesetzt werden, könnte die Savage X Fenty-Aktie noch in diesem Jahr an der Börse gehandelt werden, so einer der Informanten gegenüber Bloomberg weiter.

Noch sei eine endgültige Entscheidung für oder gegen ein IPO dem Vernehmen nach nicht gefallen. Auch der mögliche Zeitpunkt eines Börsengangs könne sich noch ändern.

Jüngste Finanzierungsrunde von Savage X Fenty erfolgreich

Angaben von PitchBook zufolge hat Savage X Fenty zu Beginn des Jahres im Rahmen einer Finanzierungsrunde, die von Neuberger Berman geleitet wurde, 125 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt. An der Runde beteiligt waren dem Datenanbieter zufolge die früheren Investoren L Catterton, Avenir Growth Capital, Sunley House Capital Management und Marcy Venture Partners von Jay-Z.

Das Geld soll unter anderem der Expansion des Unternehmens dienen. Bereits jetzt verkauft Rihanna ihre Unterwäschemarke an fünf Standorten.

Rihanna nicht nur Sängerin

Die 28-jährige Rihanna, die als Robyn Rihanna Fenty in Barbados geboren wurde, hat durch eine Reihe von Hits in der Musikwelt ein Vermögen verdient. Ein Teil des Geldes hat sie in Unternehmen investiert, darunter in die Make-up-Firma Fenty Beauty, Fenty Skin und Savage X. Forbes schätzt das Vermögen der Unternehmerin auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

Rihannas Unternehmen unterscheiden sich von Konkurrenzfirmen insbesondere durch ihren Fokus auf Kundendiversität. So gibt es die Makeup-Marke Fenty in 40 verschiedenen Farbtönen, die Unterwäsche der Marke Savage X Fenty wird in Größen zwischen XS und 4XL angeboten. Zudem hat Rihanna die Produkte des Dessous-Labels im niedrigen bis mittleren Preissegment positioniert.

Savage X Fenty bindet mit Abomodell Kunden

Das Geschäftsmodell von Savage X Fenty sieht auch ein Abo-System vor. Für 49,95 Euro im Monat können Kunden des Unternehmens eine Art Guthaben bei dem Label erwerben, das sie für Bestellungen einlösen können. Dabei erhalten sie als VIP-Mitglieder Sonderrabatte, exklusive Sets und Vorteilspacks. Zudem werden ihnen - neben einer Reihe anderer Vorteile - auch eine VIP-Box und kostenloser Rückversand angeboten. Wer nicht jeden Monat zahlen will, kann die Zahlung auch pausieren, zudem ist die Mitgliedschaft jederzeit kündbar. Beim Shoppen ohne Abo-Model fallen die regulären Verkaufspreise an.

Auf diesem Weg bindet das Unternehmen Kunden enger an die Marke und kann zudem das Geschäft aufgrund zu erwartender regelmäßiger Einnahmen besser planen.



