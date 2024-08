Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 83,50 USD.

Die Moderna-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 83,50 USD nach. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,27 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 84,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 207.219 Stück.

Am 25.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,35 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 104,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 62,56 USD. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 25,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 166,33 USD angegeben.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 241,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 29,94 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,732 USD je Moderna-Aktie stehen.

