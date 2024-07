Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna legt am Nachmittag zu

Moderna im Fokus

Die Aktie von Moderna zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 118,45 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 118,45 USD. In der Spitze gewann die Moderna-Aktie bis auf 118,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.017 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2024 auf bis zu 170,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,56 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Moderna-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 02.05.2024 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,20 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 91,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,87 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,054 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

