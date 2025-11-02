Möglicher Anschlagsplan: Haftbefehl gegen Verdächtigen

BERLIN (dpa-AFX) - Der von der Polizei in Berlin wegen möglicher Anschlagspläne festgenommene Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten habe zuvor einen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an, wie es weiter hieß.

Die Polizei hat den 22-jährigen Syrer am Samstag festgenommen. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt.

Der Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom Islamischen Staat veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint./mkk/DP/he