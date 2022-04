Just Eat Takeaway-Aktie steigt dennoch kräftig: Just Eat Takeaway kappt Jahresprognose - Auch Aktien von Delivery Hero und HelloFresh fester

Das Bruttowarenvolumen (GTV) solle nun verglichen mit dem Vorjahr nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte der Lieferdienstleister am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte das Management noch ein Plus im mittleren Zehnerprozentbereich in Aussicht gestellt.

Etwas besser als zuletzt fällt dagegen die Prognose für die Verlustmarge aus. Das Unternehmen rechnet jetzt damit, dass der bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 0,5 bis 0,7 (Vorjahr: 1,2) Prozent des Bruttowarenwerts betragen wird. Zuletzt hatte das Ziel für die Marge bei minus 0,6 bis 0,8 Prozent betragen. 2022 dürfte also erneut ein operativer Verlust anfallen, wenn auch weniger als im Vorjahr.

Bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres nagte die Konkurrenz am Geschäftsmodell der Niederländer. So verfehlte Just Eat Takeaway mit rund 264 Millionen Bestellungen nicht nur deutlich die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, sondern verzeichnete damit auch einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttowarenwert - also alles, was die Kunden in den digitalen Warenkorb legen - stieg hingegen um vier Prozent auf 7,2 Milliarden Euro.

Verkauf von Grubhub erwogen

Keine zwei Jahre nach der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub lotet Just Eat Takeaway bereits wieder neue Wege für die amerikanische Tochter aus. Das Management prüfe derzeit mehrere Optionen wie etwa den teilweisen oder vollständigen Verkauf von Grubhub, teilte die Lieferando-Mutter am Mittwoch in Amsterdam mit. Auch könnte sich der Vorstand vorstellen, einen strategischen Partner an Bord zu nehmen. Ob tatsächlich eine der Optionen getroffen wird, sei hingegen unklar. Das Unternehmen senkte am Mittwoch zudem seine Wachstumsziele für das laufende Jahr.

Die Aktien von Just Eat Takeaway legen am Mittwoch an der EURONEXT zeitweise um 7,87 Prozent auf 28,155 Euro zu.

Delivery Hero-Aktie und und HelloFresh-Aktie drehen ins Plus

Ein trüberer Jahresausblick des Branchenkollegen Just Eat Takeaway hat am Mittwochmorgen zunächst auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero nach unten gezogen. Inzwischen folgen jedoch auch sie den Just Eat Takeaway-Aktien nach oben. Die Delivery Hero-Papiere gewinnen auf XETRA nach anfangs deutlichen Verlusten nun zeitweise 6,99 Prozent auf 37,98 Euro. Für die Anteile des Kochboxen-Anbieters HelloFresh geht es zeitweise um 1,27 Prozent auf 39,72 Euro aufwärts.

Beide Aktien stehen schon seit einiger Zeit unter Druck. Mit dem sich abzeichnenden Ende der Corona-Maßnahmen sowie angesichts der Zinswende in den USA wendeten sich Investoren in den vergangenen Monaten von den Corona-Gewinnern ab und schichteten in andere Sektoren um. Im laufende Jahr gaben HelloFresh-Aktien um fast 42 Prozent nach. Damit sind sie vor Delivery Hero (minus 64 Prozent) der zweitschwächste DAX-Wert.

Die Befürchtungen der Anleger scheinen denn auch gerechtfertigt. So bekommt die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway nach der Aufhebung von Corona-Einschränkungen in vielen Regionen die wieder stärkere Konkurrenz durch Restaurants zu spüren. Die Menschen gehen wieder aus. Laut William Woods von Bernstein Research verfehlte Just Eat Takeaway mit seinen Quartals-Ergebnissen die Erwartungen.

/ngu/zb/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Takeaway.com