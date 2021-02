MOL Hungarian Oil and Gas A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MOL Hungarian Oil and Gas A hat am 19.02.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2020 endete.

Das EPS lag bei 43,14 HUF. Im letzten Jahr hatte MOL Hungarian Oil and Gas A einen Gewinn von 52,00 HUF je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1.010,05 Milliarden HUF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.383,34 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 116,84 HUF hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1.110,99 Milliarden HUF erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 198,55 HUF ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 314,00 HUF erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MOL Hungarian Oil and Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 4.091,60 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.266,74 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um -22,31 Prozent verringert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 116,87 HUF je Aktie sowie einen Umsatz von 4.276,65 Milliarden HUF ausgegeben.

