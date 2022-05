MOLOGEN Aktie News: MOLOGEN knickt am Donnerstagmittag ein

Der MOLOGEN-Aktie ging im HAM-Handel die Puste aus. Um 26.05.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 13,3 Prozent auf 0,007 EUR. Das Tagestief markierte die MOLOGEN-Aktie bei 0,007 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,007 EUR.

Am 16.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,076 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MOLOGEN-Aktie 91,447 Prozent zulegen. Am 07.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,004 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,500 Prozent.

Am 23.05.2022 äußerte sich MOLOGEN zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MOLOGEN einen Gewinn von 0,164 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MOLOGEN-Aktie

Im Test: Welche Biotechs ein Investment wert sind

Das Erbe der Nobelpreisträger

Mologen - Die Lizenz zum Geldverdienen

Ausgewählte Hebelprodukte auf MOLOGEN AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MOLOGEN AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MOLOGEN AG

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com