Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Wer­bung Wer­bung

FREITAG: An der Börse in Sydney pausiert der Handel anlässlich des nationalen Anzac-Gedenktags.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Merck KGaA hat am späten Donnerstag auf Medienberichte reagiert und bestätigt, dass sich das Unternehmen in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Springworks Therapeutics zu einer möglichen Übernahme befindet. Die Parteien befänden sich in Gesprächen auf der Basis eines Preises von rund 47 Dollar pro Aktie. Merck bestätigte zudem, dass keine abschließende Entscheidung getroffen und keine rechtlich verbindliche Vereinbarung abgeschlossen worden sei. Das Wall Street Journal hatte zuvor mit Verweis auf Informanten berichtet, dass Merck KGaA kurz vor dem Abschluss einer rund 3,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Springworks Therapeutics stehe, einem US-Biopharmaunternehmen, das sich auf seltene Krankheiten und Krebs spezialisiert habe.

Merck hatte im Februar bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme von Springworks zu befinden, nachdem man signalisiert hatte, auf der Suche nach Zukäufen zu sein. Weil die Übernahme zunächst nicht zustande kam, war der Kurs von Springworks seinerzeit wieder abgesackt. Die jüngste Marktvolatilität im Zuge des globalen Handelskonflikts unter Präsident Trump hatte die Verhandlungen zusätzlich erschwert. Die Springworks-Aktie legte am Berichtstag um gut 9 Prozent auf 44,97 Dollar zu. Im Februar hatte der Kurs mit der Übernahmespekulation fast 60 Dollar erreicht.

Wer­bung Wer­bung

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

NORDEX (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 1.596 +1% 6 1.574

EBITDA 83 +60% 7 52

EBITDA-Marge 5,2 -- -- 3,3

Konzernergebnis 12 -- 6 -13

Ergebnis je Aktie 0,05 -- 4 -0,06

Weitere Termine:

Wer­bung Wer­bung

07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bayer AG, HV

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Merck KGaA, HV

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

ASML 1,52 EUR

Schaeffler 0,25 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-GB

08:00 Einzelhandelsumsatz März

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 96

zuvor: 96

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 22.292,00 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 35.661,36 +1,8%

Hang-Seng (Hongk.) 22.211,97 +1,4%

Schanghai-Comp. 3.302,53 +0,2%

Donnerstag:

DAX 22.064,51 +0,5%

DAX-Future 22.300,00 +0,9%

XDAX 22.139,62 +0,3%

MDAX 27.907,71 +0,9%

TecDAX 3.583,19 +1,2%

SDAX 15.491,70 +0,8%

Euro-Stoxx-50 5.114,98 +0,3%

Stoxx-50 4.339,78 +0,3%

Dow-Jones 40.093,40 +1,2%

S&P-500 5.484,77 +2,0%

Nasdaq Composite 17.166,04 +2,7%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag im Plus erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 22.179 Punkten gesehen nach einem Schluss bei 22.065 Zählern am Vortag. Damit schloss der Index am Donnerstag das erste Mal seit dem 2. April über dieser runden Marke. Für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners, wirkt der große Ausverkauf an den Börsen damit optisch überwunden. Er nennt drei Gründe für die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger. Zum einen stünden im Handelskonflikt die Zeichen weiterhin auf Entspannung, zum anderen habe sich mit Christopher Waller ein prominentes Fed-Mitglied offen für Zinssenkungen gezeigt. Drittens hofften die Börsianer weiterhin, dass in der Ukraine schon bald Frieden einkehren könnte.

Rückblick: Etwas fester - Nach einem schwachen Start ging es kontinuierlich aufwärts, im späten Handel mit Rückenwind aus den USA, wo die jüngste Rally der Aktienkurse den dritten Tag in Folge andauerte. Positiv wurde gewertet, dass Anleger bei kurzfristigen Rücksetzern wieder zugriffen. Das zeige, dass sich die Risikobereitschaft verbessert habe. Nokia brachen um 9,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal aufgrund einer einmaligen Belastung in seinem Geschäft mit den Mobilfunknetzen überraschend einen Nettoverlust geschrieben hatte. Dazu warnte Nokia für das zweite Quartal vor einem Gewinnrückgang aufgrund von Handelszöllen. Die Zahlen von Nestle für das erste Quartal zeigten laut Baader Helvea einen soliden Start ins Jahr. Das Unternehmen bewege sich in die richtige Richtung, wenn auch langsam. Nestle schlossen kaum verändert. Bei Kering fiel der Umsatz laut RBC noch einmal 3 Prozent unter den ohnehin schon gesenkten Erwartungen aus. Die Aktie büßte 1 Prozent ein. Die Umsätze von Thales (-3,8%) im ersten Quartal fielen laut Jefferies 3 Prozent über den Schätzungen aus, was vor allem auf die starke Entwicklung im Rüstungsgeschäft zurückzuführen sei. Allerdings habe der Auftragseingang mit einem Rückgang von 25 Prozent enttäuscht. Danone wurden um 1,2 Prozent nach oben genommen. Der Lebensmittelkonzern hatte hat seine Jahresprognose nach einem überraschend deutlichen Umsatzanstieg im ersten Quartal bestätigt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Die Infineon-Aktie war mit einem Plus von 7,1 Prozent Tagesgewinner im DAX. Im Handel wurde auf gute Zahlen des Wettbewerbers Texas Instruments verwiesen. Zudem habe STMicroelectronics (+5,3%) angedeutet, dass sich eine Erholung der Chipnachfrage abzeichne. Adidas gewannen 2,5 Prozent nach Vorab-Zahlen, die über den Erwartungen ausfielen oder diese zumindest erfüllten. Für Vossloh ging es nach Quartalszahlen um 2,2 Prozent nach unten. Uniper schlossen nach der Zahlenvorlage 0,8 Prozent leichter. Flatexdegiro verteuerten sich um 1,5 Prozent. Die Zahlen des Online-Brokers fielen nach Aussage eines Marktteilnehmers "stark" aus. Allerdings sei die Aktie bereits gut gelaufen.

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig bewegt zeigten sich Merck KGaA von der Meldung des Wall Street Journal, wonach das Unternehmen laut Informanten kurz vor der 3,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Springworks Therapeutics stehen soll (siehe Tagesthema). Brockhaus Technologies wurden rund 5 Prozent niedriger gesehen bei 14,70 Euro. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, die für den 25. Juni vorgesehene ordentliche Hauptversammlung zu verschieben. Grund seien zusätzliche interne Prüfungshandlungen.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Nach einem verhaltenen Start setzte sich die Rally den dritten Tag in Folge fort. Weiter war die US-Zollpolitik das Hauptthema - insbesondere im Hinblick auf China. Die jüngste Änderung des Tons im Weißen Haus habe das Vertrauen in den sogenannten Trump-Put wiederbelebt, kommentierten die Vermögensstrategen der UBS. Sie meinten damit die Vorstellung, dass der Präsident, wenn er vom Markt getestet werde, seine Haltung aufweichen werde - sei es in Bezug auf den Handel oder die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Konjunkturseitig kam eine positive Überraschung vom Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Er stieg im März viel stärker als geschätzt. Schwächste Dow-Aktie waren IBM mit einem Minus von 6,6 Prozent. Die Erstquartalszahlen von "Big Blue" enthielten Licht und Schatten. Zwar wurden die Markterwartungen bei Ergebnis und Umsatz übertroffen, die Umsatzprognose für das zweite Quartal deutete aber auf einen Rückgang im Jahresvergleich hin. Procter & Gamble büßten 3,7 Prozent ein. Der Konsumgüterhersteller senkte nach einem Umsatzrückgang im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Texas Instruments verteuerten sich dagegen um 6,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte mit einem Umsatzausblick oberhalb der Markterwartungen überrascht. Auch die Quartalszahlen fielen besser als gedacht aus. Im Sog ging es für Nvidia um 3,6 und für AMD um 4,5 Prozent nach oben. Intel stiegen um 4,4 Prozent, unmittelbar vor Bekanntgabe von Quartalszahlen nach der Schlussglocke.

USA - ANLEIHEN

Die Kurse der US-Anleihen zogen an, die Marktzinsen sanken - im Zehnjahresbereich deutlich auf 4,31 von 4,39 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1338 -0,5% 1,1389 1,1370 +9,4%

EUR/JPY 162,8360 +0,2% 162,5025 162,0590 -0,5%

EUR/CHF 0,9427 +0,1% 0,9414 0,9404 +0,6%

EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8540 0,8538 +3,3%

USD/JPY 143,6045 +0,6% 142,7060 142,5365 -9,0%

GBP/USD 1,3289 -0,4% 1,3336 1,3317 +5,9%

USD/CNY 7,1974 +0,0% 7,1945 7,1955 -0,2%

USD/CNH 7,2871 -0,0% 7,2883 7,2892 -0,6%

AUS/USD 0,6404 -0,1% 0,6408 0,6403 +2,8%

Bitcoin/USD 93.395,00 -0,0% 93.425,05 93.447,75 +0,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gab einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab vor dem Hintergrund der gesunkenen Marktzinsen. Der Euro ging zuletzt mit 1,1386 Dollar um.

+++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 25, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)