So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitpanda- sicher beim Marktführer in Krypto investieren! Sichere Dir einen 20€ Bonus von Klarna, wenn Du jetzt bei Bitpanda investierst.

Heute im Fokus

D-Wave Quantum bereitet Aufnahme von frischem Kapital vor. Deutsche Telekom beteiligt sich am EU-Satellitenprojekt IRIS. Heidelberger Druck erwartet Erholung. Bayer-Aktie gewinnt nach Goldman Sachs-Kaufempfehlung - Chancen in zweiter Jahreshälfte 2025?. Formycon erhält Marktzulassung in Brasilien für Lucentis-Biosimilar. EU gibt UniCredit grünes Licht für BPM-Übernahme.