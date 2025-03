+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,59 66,9 -0,5% -0,31 +0,7%

Brent/ICE 70,2 70,42 -0,3% -0,22 -5,1%

Die Ölpreise profitierten nur vorübergehend vom Wiederaufflammen des Nahostkrieges. Letztlich dominierten Konjunktur- und Nachfragesorgen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1 Prozent auf 66,90 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.037,80 3.034,51 +0,1% 3,29 +14,3%

Silber (Spot) 31,13 31,07 +0,2% 0,06 +10,9%

Platin (Spot) 910,54 917,09 -0,7% -6,55 +4,8%

Der Goldpreis als Nutznießer der politischen Unsicherheit ließ nun auch die 3.000er-Marke deutlich hinter sich. Die Feinunze notierte zuletzt 1,2 Prozent höher bei 3.038 Dollar. "Der Trump-Protektionismus legt sich wie ein Schatten über die US-Wirtschaft", sagte Ruben Ferrara von Flowcommunity. Weiter antreiben könnten den Goldpreis taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nach der Sitzung am Mittwoch, limitieren könnten den Anstieg erfolgreiche Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag in einem Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump einer begrenzten Waffenruhe gegen ukrainische Energieinfrastruktur zugestimmt. Der Waffenstillstand ist der erste greifbare Erfolg gegenüber Russland, den Trump in seiner Kampagne für ein Friedensabkommen erzielt hat. Er drängte vor allem Kiew zu Zugeständnissen, während er dem Kreml bessere Beziehungen und ein Ende seiner internationalen Isolation in Aussicht stellte.

BANK OF JAPAN

Die Bank of Japan hat am Mittwoch ihre geldpolitischen Instrumente unverändert belassen und sich besorgt über die möglichen Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte auf die japanische Wirtschaft gezeigt. In einem weithin erwarteten Schritt beließ die japanische Zentralbank ihr Ziel für den Tagesgeldsatz bei 0,5 Prozent. Die BoJ hatte Ende Januar ihre dritte Zinserhöhung vorgenommen, nachdem sie im März 2024 die weltweit letzte Negativzinspolitik beendet hatte. Der Schritt war von Marktteilnehmern und Ökonomen erwartet worden, die davon ausgehen, dass die BoJ alle sechs Monate eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen wird, da die Daten zeigen, dass sich die japanische Wirtschaft im Einklang mit ihren Erwartungen entwickelt.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Nachfrage nach Autos, Elektrobauteilen und Chip-Ausrüstung hat im Februar zu einem Anstieg der japanischen Exporte beigetragen. Diese kletterten um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nachdem sie im Januar um 7,3 Prozent zulegt hatten. Von Factset befragte Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg um 16,5 Prozent gerechnet. Die Exporte sind damit den fünften Monat in Folge gestiegen.

AUFRÜSTUNG FRANKREICH

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, dass sein Land weitere Rafale-Kampfflugzeuge bestellen werde, um den Rüstungshersteller Dassault Aviation und seine Zulieferer zu unterstützen. Bei einem Besuch auf einem Luftwaffenstützpunkt sagte Macron, die neuen Rafale-Kampfjets würden teilweise die Mirage-Flugzeuge ersetzen, die der Ukraine geschenkt wurden.

VONOVIA

will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende ausschütten, nachdem der Wohnimmobilienkonzern wichtige Kennziffern am oberen Rand der Zielspanne erreicht hat. Unter dem Strich verringerte Vonovia den Verlust dank besserer Portfoliobewertungen deutlich, schrieb aber entgegen den Erwartungen eines kleinen Gewinns noch rote Zahlen. Die im November veröffentlichten Ziele für 2025 und 2028 bestätigte Vonovia. Der Konzern will ab 2025 wieder auf Wachstum umschalten, nach zwei Jahren Konsolidierung sowie Liquiditätsgenerierung und Schuldenabbau durch den Verkauf von Portfolios, Development-Projekten sowie Einstiegsvereinbarungen mit Langfrist-Investoren. Für das Gesamtjahr 2024 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Gj23

EBITDA bereinigt total* 2.625 +1,6% 2.642 +2,2% 2.584

Ergebnis vor Steuern bereinigt* 1.800 -3,6% 1.788 -4,2% 1.866

Ergebnis vor Steuern ber pro Aktie* 2,20 -5% 2,18 -6% 2,31

Ergebnis nach Steuern -962 -- 111 -- -6.756

Ergebnis nach Steuern/Dritten -896 -- 34 -- -6.285

Ergebnis je Aktie -1,09 -- 0,04 -- -7,80

Dividende je Aktie 1,22 +36% 1,19 +32% 0,90

TRATON / VOLKSWAGEN

Volkswagen (VW) hat am Dienstagabend mit der Platzierung von bis zu 11 Millionen Aktien der Nutzfahrzeugtochter Traton begonnen. Die Platzierung erfolge über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren und richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren, teilte das Unternehmen weiter mit. Die zu platzierenden Aktien entsprächen bis zu 2,2 Prozent des Grundkapitals.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft hat ankündigt, ihre Beteiligung an dem Spezialmotorenbauer Steyr Motors zu reduzieren, um den Streubesitz zu erhöhen. Hintergrund dieser Entscheidung sei der Beschluss im Deutschen Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes und die damit verbundene Möglichkeit zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie die sehr starke Nachfrage nach Aktien der Steyr Motors AG, teilte Mutares mit. Angaben zum geplanten Platzierungsvolumen wurden noch nicht gemacht.

STADA / IPO

Der Generikakonzern schiebt seine Pläne für einen Börsengang auf. Die "Intention to float" für den Börsengang von Stada war fest für diesen Mittwoch erwartet worden. Doch im letzten Moment haben die Eigentümer Bain und Cinven das IPO abgeblasen und zielen jetzt auf einen neuen Anlauf im September. Das wird aus Kreisen der Finanzinvestoren bestätigt. Zuerst hat Bloomberg darüber berichtet.

SÜDZUCKER

hat im Geschäftsjahr 2024/25 die im September gesenkte Prognose beim Umsatz erreicht und beim Ergebnis übertroffen. Da der Gewinn im Jahresvergleich dennoch stark gesunken ist, soll die Dividende deutlich auf 0,20 Euro je Aktie gekürzt werden. Im Vorjahr hatte der Zuckerproduzent noch 0,90 Euro je Aktie ausgeschüttet. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt.

PFIZER

will sich über eine Aktienplatzierung von seiner restlichen Beteiligung an Haleon trennen. Wie die Citigroup mitteilte, verkauft der US-Konzern 662 Millionen Aktien des britischen Herstellers rezeptfreier Medikamente im Rahmen eines eingeleiteten beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren. Der Preis werde noch festgelegt.

