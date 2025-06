Der Kandidat der rechtsnationalistischen PiS, Nawrocki, wird neuer polnischer Präsident. Er setzte sich nach Angaben der Wahlkommission knapp mit 50,89 Prozent in der Stichwahl durch. Bei der ersten Prognose hatte noch der Pro-Europäer Trzaskowski vorn gelegen.

RUSSLAND/UKRAINE

Die Ukraine hat am Wochenende nach eigenen Angaben vier Militärflugplätze in Russland mit Drohnen angegriffen und dabei mehr als 40 Kampfflugzeuge zerstört. Der Angriff habe eineinhalb Jahre Vorbereitung benötigt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass bei ukrainischen Angriffen in den Regionen Murmansk und Irkutsk mehrere russische Flugzeuge in Brand geraten seien.

Russische und ukrainische Delegationen sollen sich am Montag in Istanbul zu Verhandlungen treffen, die auf eine Beendigung des Krieges abzielen. Selenskyj sagte, die Ukrainer forderten einen vollständigen Waffenstillstand, die Freilassung von Gefangenen und die Rückkehr der von Russland entführten Kinder. Russland habe vor den Gesprächen keine Vorschläge übermittelt, sagten ukrainische Beamte.

USA/CHINA

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat China mit scharfen Worten vor einem Angriff auf Taiwan gewarnt. "Um es klar zu sagen: Jeder Versuch des kommunistischen Chinas, Taiwan mit Gewalt zu erobern, hätte verheerende Folgen für den Indopazifik und die Welt. Wir werden es nicht beschönigen. Die Gefahr, die von China ausgeht, ist real. Und sie könnte unmittelbar bevorstehen", sagte Hegseth.

USA - Geldpolitik

Ein kurzfristiger Anstieg der zollbedingten Inflation könnte nach Aussage von Fed-Gouverneur Christopher Waller schnell genug vorübergehen, um Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr zu ermöglichen. Die Inflation werde sich wahrscheinlich nicht so hartnäckig halten wie Anfang der 2020er Jahre, auch weil die Anspannung am Arbeitsmarkt und staatliche Konjunkturprogramme die Wirtschaft nicht mehr an ihre Grenzen brächten, sagte Waller. Das könnte die Fed in die Lage versetzen, die Leitzinsen in diesem Jahr zu senken, nicht weil die Wirtschaft ins Stocken gerate, sondern weil die Inflation unter Kontrolle sein werde, sagte Waller.

OPEC+

Die Opec+ erhöht die gemeinsame Tagesproduktion im Juli um 411.000 Barrel. Für Mai und Juni hatte es bereits ähnliche Produktionserhöhungen gegeben.

LANXESS

will in den nächsten Jahren auf Zukäufe verzichten. "Unser Portfolio steht jetzt erst einmal, und nun wollen wir das Maximale für unsere Geschäfte herausholen. Wir planen in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Zukäufe", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert der Rheinischen Post.

DATAGROUP

Der US-Finanzinvestor KKR hat eine Erhöhung seines Übernahmeangebots in Aussicht gestellt - allerdings nur unter der Bedingung, dass eine Annahmequote mindestens 80 Prozent erreicht wird. KKR bietet bisher 54,00 Euro pro Datagroup-Aktie. Sollte die Annahmequote mindestens 80 Prozent aller ausstehenden Aktien erreichen, werde der Angebotspreis auf 56,60 Euro je Aktie erhöht. Erreiche die Quote mindestens 90 Prozent, steige der Angebotspreis auf 58,00 Euro. NATWEST

Die britische Regierung hat sich vollständig von ihrer Beteiligung an der im Zuge der Finanzkrise von 2008 verstaatlichten Bankengruppe getrennt.

ALDI / MONDELEZ

Der Snackhersteller Mondelez hat den Discounter Aldi verklagt. Die Verpackungen der Eigenmarken des Discounters würden die Produkte von Mondelez "unverhohlen kopieren", so der Vorwurf des US-Konzerns.

