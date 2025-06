Chinas Exportbeschränkungen von Seltenerdmagneten haben im Mai Wirkung gezeigt. Die gesamten Exporte brachen um 74 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein, wie aus einer Analyse von Chinas Zolldaten durch das Wall Street Journal hervorgeht.

CHINA - Geldpolitik

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihre 1- und 5-jährigen Referenzzinsen für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte im Juni stabil gehalten. Die Entscheidung war so auch erwartet worden

JAPAN - Inflation

Die japanische Kerninflation lag im Mai 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert, nachdem es im April 3,5 Prozent waren. Ökonomen hatten mit 3,6 Prozent gerechnet.

THYSSENKRUPP NUCERA

übernimmt wesentliche Technologien der dänischen Green Hydrogen Systems, die auf Hochdruck-Elektrolyse spezialisiert ist. Die Akquisition umfasst geistiges Eigentum sowie ein Testzentrum mit einem funktionsfähigen Prototyp am Standort Skive in Dänemark. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

