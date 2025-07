Die Ölpreise gaben im Vorfeld des Treffens der Opec+ am Wochenende weiter nach. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um jeweils 0,8 Prozent. Es wird allgemein erwartet, dass die Opec+-Mitglieder eine weitere, sehr große Produktionssteigerung beschließen werden - ein Schritt, der vom Markt bereits eingepreist ist. Am Montagmorgen zeigen sich die Ölpreise uneinheitlich nach der Entscheidung der Opec+ zur Produktionsausweitung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.308,30 3.337,05 -0,9% -28,75 +27,2%

Silber 31,09 31,34 -0,8% -0,25 +12,5%

Platin 1.160,03 1185,14 -2,1% -25,11 +35,5%

Kupfer 4,97 5,10 -2,5% -0,13 +25,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis erholte sich leicht von den jüngsten Abgaben. Die Feinunze legte um 0,3 Prozent auf 3.335 Dollar zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Tesla-CEO Elon Musk hat die Gründung einer "America Party" angekündigt. "Mit einem Faktor von 2 zu 1 wollt ihr eine neue politische Partei, und ihr sollt sie haben!", schrieb Musk am Samstag in einem Beitrag auf X, seiner Social-Media-Plattform. "Heute wird die America Party gegründet, um euch eure Freiheit zurückzugeben."

OPEC+

Die wichtigsten Ölproduzenten der Welt setzen ihre Politik der Produktionsausweitung fort. So will die Opec+ ihre tägliche Ölproduktion im August um 0,548 Millionen Barrel gegenüber dem für Juli beschlossenen Niveau erhöhen. Sie weist darauf hin, dass sie ihre Förderpolitik flexibel den Marktgegebenheiten anpassen würden und dass das nächste Treffen am 3. August stattfinden solle.

BANK OF ENGLAND

Der Leitzins der Bank of England ist nach Ansicht von Ratsmitglied Alan Taylor noch lange nicht auf einem Niveau, auf dem er die britische Wirtschaft nicht mehr bremst. Die Notenbank riskiere, dass die Inflation unterhalb ihres Zieles fällt, wenn sie die Zinsen nicht schnell genug senke, fügte Taylor bei einer Rede hinzu.

AIRBUS

hat einen Großauftrag aus Südostasien an Land gezogen. AirAsia hat nach eigenen Angaben eine Absichtserklärung über 70 Maschinen des Typs A321XLR unterzeichnet. Der Deal hat nach Listenpreisen ein Volumen von 12,25 Milliarden US-Dollar.

AIRBUS

hat von der Muttergesellschaft der nationalen Fluggesellschaft Malaysias einen Auftrag über 20 Großraumflugzeuge vom Typ Airbus A330neo erhalten.

===

