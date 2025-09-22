Japans Verbraucherpreise sind im August einen Tick langsamer gestiegen, blieben aber deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Bank of Japan. Die Kernverbraucherpreise legten um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,1 Prozent im Juli. Volkswirte hatten mit einer Teuerung in dieser Größenordnung gerechnet. Dien Gesamtinflation lag bei 3,3 Prozent.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

hat die Beteiligung am operativen Segment Value-Based-Care (VBC) erhöht und treibt damit nach eigenen Angaben die Umsetzung der Strategie FME Reignite voran. FMC investierte 312 Millionen Euro.

SCOUT24

übernimmt die spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia vom Finanzinvestor EQT. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 153 Millionen Euro.

STABILUS

will Kosten senken, die Organisation straffen und das Standort-Netzwerk optimieren. Weltweit sollen rund 450 Stellen abgebaut werden. Noch im laufenden Geschäftsjahr bildet Stabilus dafür eine Rückstellung von 18 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2027 werden Einsparungen von 19 Millionen erwartet und ab dem Folgejahr jährliche Einsparungen von 32 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet, erwartet Stabilus nun einen Konzerngewinn von rund 25 Millionen Euro. Der jüngste Vara-Konsens lautet auf 47,1 Millionen. Den Ausblick für den Umsatz, die bereinigte EBIT-Marge und den bereinigten freien Cashflow bestätigte Stabilus.

SOLVAY

tellt die Herstellung bestimmter Produkte an seinem Standort Bad Wimpfen bei Heilbronn ein.

VINCI

hat mit Partnern einen Großauftrag zur Elektrifizierung des Projekts Rail Baltica in Litauen, Lettland und Estland erhalten. Das Volumen beträgt insgesamt 1,77 Milliarden Euro, darauf entfallen 885 Millionen Euro auf die Vinci-Tochter Cobra. Das Projekt umfasst 870 Kilometer Gleise.

