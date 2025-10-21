Mit Institutional Shareholder Services (ISS) hat ein weiterer großer Aktionärsberater den Tesla-Aktionären die Ablehnung des Vergütungspakets für Konzernchef Elon Musk empfohlen. Glass Lewis habe den Aktionären empfohlen, gegen das bis zu 1 Billion US-Dollar schwere Paket zu stimmen, teilte Tesla selbst auf dem Kurzbotschaftendienst X mit.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 01:33 ET (05:33 GMT)