MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 311 +5% 311 +6% 295

EBIT 81 +4% 78,1 +0,4% 77,8

EBIT-Marge 26,1 -- 25,1 -- 26,4

Ergebnis nach Steuern 63 +4% 60 -1% 61

Ergebnis je Aktie 5,57 +4% 5,24 -2% 5,36

Wegen Zöllen und Wechselkurseffekten wird Rational für die Marge im Gesamtjahr etwas vorsichtiger und sieht die EBIT-Marge nun "im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von rund 26 Prozent. Zuletzt hatte Rational eine Marge von rund 26 Prozent nach 26,3 Prozent in Aussicht gestellt.

ADTRAN NETWORKS

hat den Umsatz im zweiten Quartal um 1,5 Prozent auf knapp 110 Millionen Euro gesteigert. Die Pro-Forma-Bruttomarge verschlechterte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 33,0 Prozent. Der EBIT-Verlust auf Pro-Forma-Basis betrug 7,4 Millionen Euro nach einem Minus von 2,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf minus 6,7 Prozent. Die US-Muttergesellschaft Adtran Holdings steigerte ihren Umsatz im Berichtszeitraum um 17 Prozent auf 265 Millionen Dollar. Die Bruttomarge (non-GAAP) belief sich auf 41,4 Prozent, die operative Marge auf 3,0 Prozent.

