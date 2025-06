Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Wer­bung Wer­bung

Die japanische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,5 Prozent und damit auf dem Niveau seit der letzten Anhebung im Januar belassen. Zudem beschloss die Bank of Japan (BoJ), das Tempo bei der Verringerung ihrer Anleihekäufe ab April 2026 zu verlangsamen. Im Rahmen ihrer Bemühungen, die jahrelange ultralockere Geldpolitik zu straffen, will sie zunächst am Plan festhalten, die Käufe japanischer Staatsanleihen bis März 2026 vierteljährlich um 400 Milliarden Yen zu reduzieren. Ab April 2026 soll dann pro Quartal um 200 Milliarden Yen reduziert werden. Dadurch werden die monatlichen Anleihekäufe bis zum ersten Quartal 2027 auf 2 Billionen Yen zurückgehen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Mai

Wer­bung Wer­bung

Importpreise

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,7%

zuvor: 77,7%

16:00 Lagerbestände April

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Wer­bung Wer­bung

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.013,75 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.856,25 -0,4%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.526,90 -0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 38.509,58 +0,5%

Hang-Seng (Hongk.) 24.036,93 -0,1%

Schanghai-Comp. 3.389,24 +0,0%

Kospi (Seoul) 2.944,63 -0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nachdem es bereits am Montag zu einer Erholungsbewegung nach den Einbußen am Freitag gekommen war, sorgen die Kursgewinne der Wall Street vom Montag für keine kräftigeren Impulse mehr. Damit auch nicht die Nachricht, wonach Iran Verhandlungsbereitschaft in Sachen Waffenstillstand und Atomverhandlungen signalisiert haben soll. Dazu dürfte sich auch etwas Zurückhaltung breitmachen mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. In Japan hat die Notenbank bereits getagt und wie angesichts der Handelsunsicherheiten erwartet den Leitzins unverändert gelassen. Dass sie außerdem beschlossen hat, das Tempo des Rückgangs ihrer Anleihekäufe nach April 2026 zu verlangsamen, kommt laut Händlern nach dem jüngsten Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen ebenso nicht überraschend. Sowohl am Aktienmarkt wie auch beim Yen fällt die unmittelbare Reaktion auf die Beschlüsse gering aus. Mitsubishi geben um 1,5 Prozent nach. Der Industrieriese führt laut Informanten Gespräche über den Erwerb von Vermögenswerten des US-Erdgasproduzenten Aethon Energy Management für rund 8 Milliarden Dollar. Softbank Group verteuerten sich um 2,7 Prozent mit einem Bloomberg-Bericht, wonach die Japaner durch einen Verkauf von 21,5 Millionen T-Mobile-US-Aktien bis zu 4,9 Milliarden Dollar einsammeln wollen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.515,09 +0,8% 317,30 -0,8%

S&P-500 6.033,11 +0,9% 56,14 +1,6%

NASDAQ Comp 19.701,21 +1,5% 294,39 +0,5%

NASDAQ 100 21.937,57 +1,4% 306,53 +2,9%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,14 Mrd

Gewinner 1.794 552

Verlierer 984 2.247

unverändert 72 42

Fest - Die Eskalation zwischen Israel und Iran wurde nicht mehr mit ganz so großen Sorgen gesehen, weil eine befürchtete flächenmäßige Ausweitung des Krieges in der Region bislang ausgeblieben war und die Ölpreise wieder deutlich unter den Höchstständen vom Freitag lagen. Zudem hatte Teheran einem Bericht des Wall Street Journal zufolge Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Demnach sollen mehrere Länder, darunter Saudi-Arabien, gebeten worden sein, US-Präsident Trump zu drängen, Druck auf Israel auszuüben, um einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen. Gesucht waren insbesondere Aktien aus dem Technologiesektor, die Nasdaq-Indizes legten stärker zu als der Dow und der S&P-500-Index. Unter den Einzelwerten brachen Sarepta Therapeutics um 42 Prozent ein. Nach zwei Todesfällen hatten der Pharmakonzern und der Kooperationspartner Roche die Auslieferung des Mittels Elevidys im Rahmen einer Studie bei einer bestimmten Patientengruppe ausgesetzt. Nach der genehmigten Übernahme von U.S. Steel durch Nippon Steel zog der Kurs des US-Unternehmens um 5,1 Prozent an. Victoria's Secret legten um 2,3 Prozent zu, nachdem der aktivistische Aktionär Barington Capital eine Beteiligung an der Unterwäschemarke aufgebaut hatte.

US-ANLEIHEN

Die Erholung der Aktienmärkte ließ Anleger einen Bogen um sichere Häfen wie Staatsanleihen machen. Sinkende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger US-Treasurys um 3 Basispunkte auf 4,45 Prozent steigen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1558 -0,1 1,1564 1,1576 +11,3%

EUR/JPY 167,20 -0,1 167,37 167,06 +2,2%

EUR/GBP 0,8517 0,0 0,8515 0,8520 +2,8%

GBP/USD 1,3571 -0,1 1,3579 1,3587 +8,3%

USD/JPY 144,67 -0,0 144,73 144,32 -8,3%

USD/KRW 1.362,05 0,3 1.357,64 1.361,00 -7,4%

USD/CNY 7,1714 -0,0 7,1729 7,1724 -0,4%

USD/CNH 7,1809 -0,0 7,1813 7,1822 -2,0%

USD/HKD 7,8497 0,0 7,8495 7,8497 +1,0%

AUD/USD 0,6532 0,1 0,6526 0,6506 +4,8%

NZD/USD 0,6065 0,1 0,6057 0,6030 +7,4%

BTC/USD 107.202,50 -1,2 108.558,95 106.671,80 +10,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab etwas nach. Nach Einschätzung der Commerzbank profitierte der Dollar zuletzt überwiegend vom Anstieg des Ölpreises. Insofern habe der Dollaranstieg am Freitag keine klassische Flucht in sichere Häfen dargestellt. Entsprechend kam er mit den Ölpreisen wieder etwas zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,38 70,91 +2,1% +1,47 +2,5%

Brent/ICE 73,80 72,50 +1,8% +1,30 +0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben nach zwischenzeitlich massiven Aufschlägen am Freitag in Reaktion auf Israels Angiff auf Iran weiter nach. Die Preise sanken mit der Nachricht über angebliche iranische Verhandlungsbereitschaft zeitweise um bis zu über 5 Prozent, nachdem sie bereits am Freitag deutlich unter den Tageshochs geschlossen hatten. Der Preis für ein Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um etwa 3,5 Prozent. Die Preisbewegung signalisiere, dass der Markt nicht von einem Worst-Case-Szenario ausgehe, hieß es im Handel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.392,04 3.384,20 +0,2% +7,84 +30,8%

Silber 31,51 31,45 +0,2% +0,06 +12,9%

Platin 1.083,44 1.081,23 +0,2% +2,21 +21,7%

Kupfer 4,82 4,84 -0,4% -0,02 +17,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem Höhenflug mit Allzeithochs kam der Goldpreis zurück, die Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

G7-TREFFEN

US-Präsident Trump verlässt das G7-Gipfeltreffen in Kanada einen Tag früher ohne neue Handelsabkommen, nachdem er eine gemeinsame Erklärung unterzeichnete, die zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten aufruft. "Wir, die Staats- und Regierungschefs der G7, bekräftigen unser Engagement für Frieden und Stabilität im Nahen Osten", heißt es in der Erklärung. "In diesem Zusammenhang bekräftigen wir, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen." "Ich muss zurück", sagte Trump vor Reportern. "Sie sehen wahrscheinlich, was ich sehe, und ich muss so schnell wie möglich zurück sein". Wegen seiner vorzeitigen Abreise brach Trump mehrere Gespräche über Handel und globale Sicherheit ab, die darauf abzielten, die Spannungen über Zölle und andere Themen abzubauen.

OPENAI

hat vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag im Wert von 200 Millionen Dollar erhalten und soll Prototypen entwickeln, mit denen das Pentagon die Systeme für nationale Sicherheitsherausforderungen ausstatten kann. Der Entwickler von ChatGPT hat zudem weitere Verträge mit anderen Unternehmen abgeschlossen, um für das Pentagon an der Cybersicherheit und der Technologie zur Abwehr von Drohnenangriffen zu arbeiten.

T-MOBILE US / SOFTBANK

Die Softbank Group will nach Agenturinformationen mit einem Blockverkauf von T-Mobile-US-Aktien bis zu 4,9 Milliarden Dollar einsammeln. Laut Bloomberg bietet Softbank 21,5 Millionen T-Mobile-Aktien für je 224 bis 228 Dollar an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2025 01:48 ET (05:48 GMT)