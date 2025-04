Das Weiße Haus prüft derzeit 18 Handels-Vorschläge. Zudem treffe sich das Team von Präsident Donald Trump diese Woche mit Vertretern von 34 Ländern. Die USA "bereiten die Bühne für einen Deal" mit China, sagte eine Pressesprecherin. Es habe aber keine direkten Gespräche zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegeben.

U.S. STEEL

Die Gewerkschaft United Steelworkers hält die Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel für eine Gefahr für die nationale Sicherheit des Landes. "Die Risiken, die Nippon Steel für die amerikanische Stahlindustrie und damit für die nationale Sicherheit darstellt, können nicht dadurch beseitigt werden, dass man Nippon eine Partnerschaft mit U.S. Steel erlaubt", sagte Gewerkschaftspräsident Dave McCall in einem Brief an Finanzminister Scott Bessent. Präsident Trump hatte angedeutet, dass er den Kauf eines Anteils von U.S. Steel durch Nippon Steel unterstützen könnte, nicht aber den Kauf des gesamten Unternehmens.

===

