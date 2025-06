Der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, hat die Möglichkeit eines Durchbruchs in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada auf dem am Wochenende beginnenden G7-Gipfel im kanadischen Alberta angedeutet.

hat im vierten Geschäftsquartal den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und peilt für das laufende Geschäftsjahr noch größere Zuwächse an. Das Cloud-Service-Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 67 Milliarden Dollar. Das wäre ein Zuwachs von 16 Prozent zum Vorjahr und mehr als 1 Milliarde Dollar höher als zuvor geschätzt. Im vierten Geschäftsquartal steigerte Oracle den Umsatz um 11 Prozent auf 15,9 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten von 15,58 Milliarden. Der Gewinn betrug im vierten Quartal 3,43 (Vorjahr: 3,14) Milliarden Dollar, bereinigt und je Aktie 1,70 Dollar. Analysten hatten mit 1,64 Dollar gerechnet.

June 12, 2025 01:43 ET (05:43 GMT)