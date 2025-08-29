DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,46 -0,5%Gold3.391 -0,2%
Heute im Fokus
DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

28.08.25 07:51 Uhr

hat im dritten Geschäftsquartal von einer wachsenden Nachfrage nach KI-fähigen PCs profitiert. Der Nettogewinn stieg auf 763 Millionen US-Dollar von 640 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,75 Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Analysten im Factset-Konsens. Der Umsatz legte um 3,1 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten mit 13,7 Milliarden gerechnet.

URBAN OUTFITTERS

verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal Quartal einen Gewinn von 143,9 Millionen Dollar oder 1,58 Dollar pro Aktie, verglichen mit 117,5 Millionen Dollar oder 1,24 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 1,46 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 1,50 Milliarden Dollar. Hier lag der Konsens bei 1,48 Milliarden Dollar. Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahrs sieht das Unternehmen eine deutlich stärkere Belastung der Margen durch die höheren US-Zölle als ursprünglich angenommen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 01:51 ET (05:51 GMT)