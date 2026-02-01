DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 +2,4%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.197 +3,4%Euro1,1796 +0,1%Öl68,35 +1,5%Gold4.836 +1,3%
DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - aber deutlich höhere Investitionen -- Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

06.02.26 07:47 Uhr

hat im zurückliegenden Quartal höhere Umsätze verzeichnet, die auf Wachstum bei Dow Jones, HarperCollins Publishers und mit digitalen Immobiliendiensten zurückzuführen sind. CEO Robert Thomson sagte laut Mitteilung des US-Medienkonzerns, er sehe "günstige Anzeichen für die zweite Hälfte unseres Geschäftsjahres". News Corp übertraf mit seinen Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz von Dow Jones, dem Herausgeber des Wall Street Journal, von MarketWatch, Barron's und anderer Titel, stieg um 8 Prozent auf 648 Millionen US-Dollar, während der Segmentgewinn um 10 Prozent auf 191 Millionen US-Dollar stieg.

TOYOTA MOTOR

Koji Sato tritt als Vorstandsvorsitzender von Toyota Motor zurück. Der weltgrößte Autobauer meldet zugleich einen Rückgang des Quartalsnettogewinns. Der japanische Autokonzern teilte mit, dass sein Finanzvorstand, Kenta Kon, der neue CEO sein wird. Toyota verzeichnete für die drei Monate bis Ende Dezember einen Nettogewinn von 1,257 Billionen Yen, was 8 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist ein Rückgang von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis des Vorjahres war durch einmalige Gewinne im Zusammenhang mit einer Änderung bei der Haltung von auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerten begünstigt worden.

February 06, 2026 01:48 ET (06:48 GMT)