hat die Arbeiten an seinem Simandou-Projekt in Guinea ausgesetzt. Am Samstag war ein Mitarbeiter eines Vertragsunternehmens getötet worden. Der Arbeiter starb infolge eines Zwischenfalls in der Simfer-Mine, die Rio Tinto gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium und der Regierung von Guinea erschließt, wie der Bergbaukonzern mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.

February 16, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)