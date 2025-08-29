DAX24.003 -0,2%ESt505.387 -0,1%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.895 +1,5%Euro1,1668 +0,2%Öl67,76 -0,1%Gold3.397 ±0,0%
Moskau: Ukrainisches Kriegsschiff durch Seedrohne versenkt

28.08.25 13:04 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein ukrainisches Aufklärungsschiff mit einer Seedrohne im Donaudelta versenkt. Getroffen worden sei das Schiff "Simferopol", teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es wäre der erste Einsatz einer Seedrohne durch Russland. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben nicht.

Während bei den schweren russischen Angriffen aus der Luft Ziele in zahlreichen ukrainischen Regionen getroffen wurden, gab es aus dem Gebiet Odessa keine Berichte über Explosionen und Brände.

Bei der "Simferopol" handelt es sich offen zugänglichen Informationen nach um ein in der Erprobungsphase befindliches mittelgroßes Aufklärungsschiff. Die ukrainische Marine wurde nach der russischen Annexion der Krim und zu Beginn der seit dreieinhalb Jahren laufenden Invasion weitgehend zerstört./bal/DP/stw