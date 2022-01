Mainz Biomed-Aktien steigen US-vorbörslich weiter

Die Aktien des seit Anfang November an der US-Technologiebörse NASDAQ notierten Unternehmens gewinnen an der NASDAQ am Mittwoch vorbörslich 0,3 Prozent auf 26,77 US-Dollar.

IIn den vergangenen vier Wochen schossen die Mainz Biomed-Papiere in New York inzwischen bereits um 181 Prozent nach oben - untermauert von zuletzt positiven Nachrichten. So hatte sich das Unternehmen den Zugriff auf neuartige mRNA-Biomarker gesichert, die künftig möglicherweise den Darmkrebs-Test ColoArt ergänzen können. Zudem konnte Mainz Biomed sein strategisches Beratergremium mit einem erfahrenen Branchenkenner ergänzen - dem früheren Leiter für Geschäftsentwicklung bei Roche Diagnostics.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Adchariyaphoto / Shutterstock.com