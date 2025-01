MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 319,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 319,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 317,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 321,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.627 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 332,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 343,00 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,78 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

