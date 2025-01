MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 316,80 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 316,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 315,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.160 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 332,60 EUR. Gewinne von 4,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 39,19 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 343,00 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 25.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

