MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 250,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 250,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 244,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.838 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 36,85 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 253,89 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

