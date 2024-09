MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 265,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,6 Prozent auf 265,60 EUR nach. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 265,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.144 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,10 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 40,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,52 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 278,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag leichter