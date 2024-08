MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag in Grün

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 259,00 EUR zu. Bei 259,60 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.418 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,10 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,76 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 274,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

