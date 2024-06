MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Verlusten

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 227,60 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,60 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 226,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.029 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 30,49 Prozent Luft nach unten.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 251,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

