MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 285,40 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 285,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 286,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 285,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.802 Stück gehandelt.

Bei 288,40 EUR erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 162,55 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 75,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,60 EUR aus.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,79 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

