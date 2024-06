MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 235,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 235,10 EUR ab. Bei 234,50 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 234,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 2.475 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2023 auf bis zu 241,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,72 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 32,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

