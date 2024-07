MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 251,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 251,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,80 EUR an. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 250,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.494 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 257,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,10 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 01.08.2024 gerechnet. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

