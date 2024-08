MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 267,80 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 267,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 268,10 EUR. Bei 267,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.347 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 4,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Abschläge von 40,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 278,30 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagnachmittag