MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 252,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 252,60 EUR zu. Bei 252,60 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 250,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.354 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 37,37 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 259,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingebracht

DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen