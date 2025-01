MTU Aero Engines Aktie News: Anleger greifen bei MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 334,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 334,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 335,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 332,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.524 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 207,20 EUR. Mit Abgaben von 38,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 348,70 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 13,72 EUR je Aktie aus.

