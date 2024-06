MTU Aero Engines Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus MTU Aero Engines

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,8 Prozent auf 213,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,8 Prozent auf 213,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 210,80 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 36.418 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 240,70 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 11,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 34,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren