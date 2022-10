MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag im Minusbereich

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 181,90 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 179,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 184,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.378 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 21,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 220,17 EUR an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.349,00 EUR gegenüber 1.004,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

SAFRAN-Aktie im Plus: SAFRAN rechnet für das laufende Jahr mit mehr Umsatz

MTU Aero Engines-Aktie etwas höher: MTU steigert Gewinn und hebt Ausblick für das Gesamtjahr an

Ausblick: MTU Aero Engines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines