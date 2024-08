Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 447,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 447,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 447,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 451,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.798 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. 5,81 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 335,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,12 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 499,86 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 46,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen