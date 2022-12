Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Nachmittag vor

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 303,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 304,40 EUR aus. Bei 301,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 158.433 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 304,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 48,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 298,18 EUR angegeben.

Am 08.11.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

