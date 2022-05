Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Einbußen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 226,40 EUR ab. Bei 225,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 226,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.903 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 19,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 10,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,58 EUR.

Am 23.02.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.894,00 EUR umgesetzt, gegenüber 13.629,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 10.05.2022 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 27,76 EUR fest.

