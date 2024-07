Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 445,60 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 445,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 446,40 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 445,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 445,70 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 7.803 Aktien.

Bei einem Wert von 473,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 5,91 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 324,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

