Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert nahe Vortagesschluss

Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 225,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.659 Punkten steht. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,70 EUR. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 224,80 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 226,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.473 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 269,30 EUR erreichte der Titel am 06.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 275,17 EUR angegeben. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,41 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

