Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 429,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 429,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 429,80 EUR. Bei 429,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.680 Aktien.

Am 01.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 10,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 339,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 26,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 499,86 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 7,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Dienstagnachmittag

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone