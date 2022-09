Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 248,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 249,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.942 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 280,91 EUR.

Am 09.08.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.307,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 23,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

